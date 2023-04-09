علم نفس القوميات. كيف نختبر أنفسنا في مسألة الشوفينية الثقافية والقومية؟

ضيفة برنامجنا اليوم البروفيسورة ناديجدا ليبيديفا، الدكتورة في العلوم النفسية، رئيسة مركز الدراسات الاجتماعية والثقافية في جامعة الأبحاث العلمية – المدرسة العليا للاقتصاد.

ناقشتْ في عام 1997 رسالة الدكتوراه في الأكاديمية الروسية للإدارة العامة التابعة لرئاسة الدولة حول موضوع "علم النفس الاجتماعي المتعلق بالتأثير المتبادل لثقافات مختلف المجموعات العرقية". دخلت البروفسورة ليبيديفا قائمة أفضل أربعين عالما روسيّا يتم الاستشهاد بهم في مجال علم النفس وهي محررة وكاتبة في ميدان علم النفس العرقي في الإصدارات الأجنبية المتخصصة. ويُعتبر "المختبر العلمي التعليمي للدراسات الاجتماعية والثقافية" تحت إشراف ناديجدا ليبيديفا جزءا من شبكة الأبحاث الدولية "BIGSSS-departs" التي تضم جامعة ديوك وجامعة أدنبرة وجامعة جاكوبس في بريمن. ألفت أكثر من عشرين ووضهت عدة اختبارات نفسية فريدة من نوعها، والمتعلقة بتحديد الاختلافات العرقية والثقافية والاجتماعية.

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