عقيدة جديدة للبحرية الروسية.. ما الرسائل؟
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عقيدة بحرية جديدة للأسطول الحربي الروسي تضع الهيمنة الامريكية وزحف الناتو على رأس التهديدات وتسمح للأسطول باستخدام القوة العسكرية في المحيطات
وتعزيز الانتشار اللوجستي في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
وإلى جانب هذا القرار أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسطول سيزود بصواريخ تسيركون الفرط صوتية في غضون الأشهر المقبلة
هل تشكل العقيدة الجديدة عامل ردع للاحتكار الأمريكي؟ وكيف تقرأ واشنطن القرار الروسي في ظل الحديث عن تشكل النظام العالمي الجديد؟