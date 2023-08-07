عسكريو النيجر يحذرون.. التدخل يمهد لحرب مدمرة للمنطقة

تحبس النيجر ومنطقة الساحل الإفريقي الأنفاس مع انتهاء مهلة مجموعة "إيكواس"، وعدم تسليم المجلس العسكري في نيامي السلطة.

فالمجموعة مدعومةً بفرنسا توعدت بالتدخل عسكريا لإعادة محمد بازوم رئيساً.. وبالرغم من أن المهلة انتهت لم يبدأ العدوان، فيما تقول النيجر إن لديها معلومات عن استعداد دولة كبرى للاعتداء عليها. لذا يبقى الخطر عالياً مع التداعيات الكارثية التي سيخلفها أي تدخل عسكري في منطقة حساباتُها بالغة الحساسية والتعقيد. ومقابل التهديد تحذر عدد من دول المنطقة على رأسها الجزائر ومالي وبروكينا فاسو من مغبة العمل العسكري، فيما غمزت روما من قناة الماضي الاستعماري لباريس في القارة السمراء، علَّها تكبح اندفاعتها نحو الحرب، كما دعت "إيكواس" إلى تمديد المهلة المعطاة للحل السلمي. فهل ستدخل "إيكواس" مدعومة بفرنسا عسكرياً في النيجر؟ أم أنه مازال ممكناً تفادي السيناريو العسكري وتداعياته؟

Your browser does not support audio tag.