عسكريو النيجر يحذرون إيكواس.. التدخل العسكري لن يكون نزهة

في النيجر شهدت العاصمة نيامي وعمومُ البلاد تظاهرات حاشدة، دعمًا للسلطات الجديدة، وتنديدا بتهديدات مجموعة إيكواس بالتدخل العسكري..

إلى ذلك، أفادت وكالة أسوشيتد برس أن المباحثات بين المجلس العسكري ووفد مجموعة دول غرب افريقيا لم تحرز أي تقدم، مع رفض المجلس القاطع عودةَ الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى السلطة.. ودعوته الى حوار وطني خلال ثلاثين يوما من أجل التوافق على مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وكان مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بمجموعة إيكواس، عبد الفتاح موسى، قد أعلن في مؤتمر صحفي بالعاصمة الغانية أكرا ، أنه تم تحديدُ الموعدِ الدقيق للتدخل العسكري في النيجر لكن بدون الإعلان عنه.. وهو ما قابله المجلس العسكري بفتح أبواب التجنيد لشباب النيجر، كما دشن غرفة للعمليات العسكرية المشتركة مع مالي وبوركينا فاسو.

وفي هذا السياق عبرت الجزائر عن أسفها الشديد لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوضا عن مسار الحل السياسي والتفاوضي، الذي تعتقد أنه مازال ممكنا،، وقالت الخارجية الجزائرية إن تاريخ المنطقة يشهد بصفة قطعية أن التدخلات العسكرية قد جلبت المزيد من المشاكل بدلاً من الحلول.. فما هي احتمالات الحل السياسي والتدخل العسكري في النيجر، ما هي انعاكساته على القارة السمراء؟

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