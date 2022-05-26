عزل روسيا.. مهمة الغرب الفاشلة

لم تكن شيطنة روسيا سياسة مستجدة، بل سبقت الأزمة الأوكرانية بسنوات وعقود، لكن موجة العقوبات والاجراءات الغربية الأخيرة التي أعقبت العملية الروسية الخاصة كانت غير مسبوقة.

هنا يؤكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ألا أحد يمكنه عزل موسكو ومحاصرتها، وأنه لم يعد يوجد أي "شرطي عالمي" بإمكانه منع البلدان من انتهاج سياسة مستقلة، ويكشف في كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي أن تداعيات العقوبات التي فرضت على بلاده، تضر بكل الاقتصاد العالمي

هل فشل رهان الغرب على محاصرة روسيا، وكيف انعكست التداعيات على العالم سياسيا واقتصاديا؟

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