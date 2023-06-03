عدائية الغرب تجاه روسيا.. تباين مع مصالح شعوبه

ضيفة حلقة نيوزميكر المسؤولة عن أنشطة جمعية الحوار الروسي الفرنسي إيرينا ديوبوا.

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المسؤولة عن أنشطة جمعية الحوار الفرنسي الروسي لـRT:

- العلاقات الروسية الفرنسية تشهد تراجعا كبيرا منذ 2014 بعد أن كانت قد شهدت فترة مميزة بين العامين 2003 و2004

- سياسات الدول الأوروبية في قمع وحجب وسائل الإعلام الروسية فشلت، إذ يواصل الفرنسيون البحث عن الحقائق من مصادر أخبار روسية

- صورة روسيا بأعين الغرب تشهد تشويها دائما

- واشنطن أرادت وعملت على منع التقارب بين روسيا والدول الأوروبية

- نتوقع أزمة كبرى في فرنسا بسبب الأزمة الاقتصادية في 2023 و2024

- الفرنسيون بدأو يسألون عن مصير الأموال التي ترسل لأوكرانيا