عام على كارثة مرفأ بيروت.. أين وصل التحقيق؟

أحيا اللبنانيون الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت .. انفجار وصف بأنه أكبر انفجار غير نووي في التاريخ.

وعلى الرغم من فداحة الكارثة فأن التحقيقات لا تزال تصطدم بالمعوقات السياسية .. منظمة العفو الدولية تتهم السلطات اللبنانية بعرقلة التحقيق .. ومنظمة هيومان رايتس ووتش تتهم مسؤولين لبنانيين بعدم معالجة نترات الأمونيوم رغم معرفتهم بمخاطرها ..

من جهتها تؤكد منظمة اليونيسف أن ستمئة ألف طفل لبناني يعانون من صدمة نفسية جراء انفجار المرفأ .

أما الخسائر المادية لكارثة الرابع من آب / أغسطس لا تزال دون معالجة على الرغم من مؤتمرات الدعم الدولية..