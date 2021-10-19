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ارتفاع سعر "بيتكوين" إلى 63528 في أعلى مستوى منذ أبريل
أبعاد روسية

عالم ما بعد الهزة الكبرى: إلى أين؟

أخبار العالم

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ضيف الحلقة أندريه بيستريتسكي، رئيس صندوق التنمية والدعم لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار.

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