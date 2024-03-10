عالم الجِنّ بين التراث الشعبي والنص الديني

ما هي التصورات التي سادت في الجزيرة العربية عن الجن قبل الإسلام وما هي المراجع التي يمكن الركون إليها في هذه المسألة؟

كيف اختلفت التصورات المتعلقة بالجن بعد بعثة النبي محمد ونزول الآيات القرآنية المتعلقة بذلك؟ هل من عناصر مشتركة بين الروايات الإسلامية عن الجن والروايات في الثقافات التوحيدية الأخرى؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها الباحث المتخصص في الدراسات الصوفية والديمونولوجي (علم الشيطانيات) الدكتور بافيل باشارين.

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