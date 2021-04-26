عاصفة كورونا تجتاح الهند.. أين الأكسجين؟

مشاهد مرعبة تجسد فيروس كورونا في أبشع صوره تأتي من الهند هذه المرة ، العالم كله في متابعة الأرقام القياسية التي يسجلها هذا البلد يوميا بعد أن تجاوز عدد الوفيات ألفا وثمانمائة خلال أربع وعشرين ساعة بينما تجاوز مؤشر الإصابات ثلاثمئة وخمسين ألف حالة ، وضع استلزم هبة دول عديدة في محاولة لتفادي كارثة إنسانية أكبر في مقدمتها إعلان روسي بإرسال دفعة أولى من لقاح سبوتنيك v مايو المقبل

فهل تنجح المساعي الدولية في انقاذ الهند من مخالب كورونا؟ وما حجم المخاوف من طفرات جديدة للفيروس في بلد يفوق تعداد سكانه مليار نسمة؟ وكيف يمكن للعالم أن يتجنب تكرار الكارثة في دول أخرى؟

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