"طوفان الأقصى" تغرق سيوف نتنياهو... وتصدم واشنطن والغرب

في تطورات المشهد الفلسطيني الإسرائيلي... لا عنوان واضح يكشف ملامح مؤكدة لمستقبل هذا الصراع ونتائجه..

مع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى والأسرى الإسرائيليون تقر تل أبيب بصعوبة الوضع وتعلن بشكل رسمي أنها في حالة حرب، إعلان رافقه تطور على صعيد جبهة لبنان التي أرسل فيها حزب الله رسالة مفادها أنه حاضر لدعم الفصائل... التحرك الدولي والاقليمي والذي لم يخرج عن اطار المطالبات بالتهدئة تلخصه واشنطن بإعلانها إعادة تموضع لقواتها في الشرق الأوسط... الأمر الذي يطرح تساؤل حول نتائج طوفان الأقصى.. وما سقف النتائج التي ستحققها؟

Your browser does not support audio tag.