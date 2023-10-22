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"طوفان الأقصى" تتمدد.. هل تتحول الضفة الغربية إلى جبهة حرب ثالثة ضد إسرائيل؟

أخبار العالم العربي

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سقط اليوم ثمانية قتلى فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية ليبغ عدد القتلى في الضفة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري ثلاثة وتسعين قتيلا في تصاعد واضح للتوتر

وهذا يتزامن مع القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة والذي خلف حتى الآن أكثر من أربعة آلاف وستمة قتيل  أغلبهم من النساء والأطفال والمدنيين في حصيلة رسمية مرشحة للارتفاع..
وقد اعتقلت إسرائيل ألفا ومئة وثلاثين فلسطينيا في مدن الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر، وخلفت المواجهات هناك أكثر من ألف وأبعمئة مصاب.. ويخشى محللون من انفجار مواجهات واسعة بالنظر للضغوط الشديدة وتزايد الاستفزازات اذ كان آخرها اقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم.

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