طبول الحرب الكلامية بين روسيا والناتو تقرع: ماذا بعد؟
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ضيوف الحلقة كبير الباحثين بمعهد دراسات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فلاديمير باتيوك وأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل.
ضيوف الحلقة كبير الباحثين بمعهد دراسات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فلاديمير باتيوك وأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل.
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