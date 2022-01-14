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أبعاد روسية

طبول الحرب الكلامية بين روسيا والناتو تقرع: ماذا بعد؟

أخبار العالم

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ضيوف الحلقة كبير الباحثين بمعهد دراسات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فلاديمير باتيوك وأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل.

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