طالبان والتنظيمات الإرهابية: من التخادم إلى القطيعة؟

كيف ستتغير عَلاقة حركة طالبانَ الأفغانية مع القاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين والحركات الإسلاموية المتطرفة؟

ما هي الفوارق العقائدية بين طالبان وغلاة التطرف هؤلاء ومنهم ما يسمى بـ "ولاية خُراسان الإسلامية"؟

هل يتجه ما بينهم من التخادم إلى القطيعة؟

التشدد المعروف عن طالبان شرعا وعرفاً: إلى أين، بعد إعلان الحركة رؤيتَها لإدارة البلاد فيما فيها من الجرأة و"الوسطية"؟

لماذا رحبت جماعاتٌ إرهابيةٌ عديدة في مِنطَقة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير بانتصار طالبان؟

وسْطَ كلِّ هذا، ماذا عن دعمٍ اقتصادي لأفغانستانَ أعربت موسكو عن استعدادها للإسهام فيه؟

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