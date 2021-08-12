طالبان تكشف عن سر تقدمها السريع بأفغانستان وتعلن موقفها من تقاسم السلطة مع حكومة كابل

تواصل حركة طالبان تقدمها في الولايات الأفغانية بعد سيطرتها على عشر ولايات في أنحاء البلاد بما فيها ولاية غزني القريبة من العاصمة كابل..

الحكومة الافغانية عرضت تقاسم السلطة مع طالبان شرط وقف العمليات العسكرية.. بينما اتهمتها الحركة بالمماطلة وإهدار فرصة السلام، وأنها رفضت عرضا سابقا لوقف إطلاق النار..

يأتي ذلك وسط تقديرات أمريكية بسيطرة الحركة على العاصمة كابل خلال ثلاثة أشهر، وجهود تبذل في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الاجتماع الدولي الموسع بشأن أفغانستان، والذي يركز على محاولة إقناع الطرفين بخفض العنف والانخراط في مفاوضات عاجلة لتحقيق السلام .. ومخاوف دول جوار أفغانستان من تداعيات مايجري على أمنها القومي.. ولمتابعة موقف طالبان من التطورات الميدانية في أفغانستان وفرص التوافق السياسي بين الحركة والحكومة ، نستضيف في برنامج نيوزميكر المتحدثَ باسم المكتب السياسي لحركةِ طالبان في قطر محمد نعيم