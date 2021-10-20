طالبان تكشف عن خرق كبير أحدثته خلال اجتماع موسكو للاعتراف بحكومتها

ضيف الحلقة المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان الدكتور محمد نعيم.

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تصريحات محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان لـRT:

- مشاركتنا باجتماعات موسكو خطوة إيجابية للتواصل مع دول المنطقة والعالم

- البيان الختامي لاجتماع موسكو: ندعو القيادة الأفغانية الحالية لتشكيل حكومة شاملة تلبي مصالح كافة القوى السياسية بأفغانستان

- البيان الختامي لاجتماع موسكو: المشاركون أكدوا احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي أفغانستان

- البيان الختامي لاجتماع موسكو: المشاركون دعوا القيادة الأفغانية لانتهاج سياسة داخلية وخارجية معتدلة وودية تجاه الجيران

- البيان الختامي لاجتماع موسكو: المشاركون أبدوا قلقهم من تزايد النشاط الإرهابي في أفغانستان وأكدوا استعدادهم لتقديم المساعدة

- البيان الختامي لاجتماع موسكو: لابد من تكثيف الجهود الدولية لتأمين مساعدات إنسانية عاجلة لأفغانستان.