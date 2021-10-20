طالبان تكشف عن خرق كبير أحدثته خلال اجتماع موسكو للاعتراف بحكومتها
ضيف الحلقة المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان الدكتور محمد نعيم.
تصريحات محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان لـRT:
- مشاركتنا باجتماعات موسكو خطوة إيجابية للتواصل مع دول المنطقة والعالم
- البيان الختامي لاجتماع موسكو: ندعو القيادة الأفغانية الحالية لتشكيل حكومة شاملة تلبي مصالح كافة القوى السياسية بأفغانستان
- البيان الختامي لاجتماع موسكو: المشاركون أكدوا احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي أفغانستان
- البيان الختامي لاجتماع موسكو: المشاركون دعوا القيادة الأفغانية لانتهاج سياسة داخلية وخارجية معتدلة وودية تجاه الجيران
- البيان الختامي لاجتماع موسكو: المشاركون أبدوا قلقهم من تزايد النشاط الإرهابي في أفغانستان وأكدوا استعدادهم لتقديم المساعدة
- البيان الختامي لاجتماع موسكو: لابد من تكثيف الجهود الدولية لتأمين مساعدات إنسانية عاجلة لأفغانستان.
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