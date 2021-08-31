طالبان تسيطر.. ما مصير أسلحة أمريكا ومطار كابل؟

لم يكن من الممكن الخروج من أفغانستان بطريقة أكثر تنظيما ..قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاولة جديدة لتبرير قرار وطريقة الانسحاب بينما تستمر الانتقادات خصوصا بعد الفوضى التي خلفها الجنود الأمريكيون وتركهم طائرات ومعدات عسكرية قال البنتاغون إنه عطلها لتصبح غير قابلة للاستخدام بينما أظهرت فيديوهات عبر الانترنت تسيير حركة طالبان دوريات جوية على متن مروحيات أمريكية عقب سيطرتها على مطار كابل، في ظل تساؤلات حول تأمين المطار ومشاورات مع تركيا وقطر لإعادة تشغيله.

فكيف سيبدو المشهد في مطار كابل أمام كل هذه العقبات ؟