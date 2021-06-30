طالبان تتوسع.. ما خيارات بايدن لوقفها؟

حذر القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر حركة طالبان الأفغانية من شن ضربات جوية ضدها إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء أفغانستان.

وتقول التقارير إن الحركة سيطرت على سبعة عشر مقاطعة في ولايات أفغانية مختلفة، كما سيطرت على معبر حدودي مع طاجيكستان.

وتشير تقارير استخبارية أمريكية إلى تقديرات حول احتمال سقوط حكومة كابول في غضون ستة أشهر بعد انسحاب القوات الدولية ومؤاشرات حول احتمال اندلاع حرب أهلية.

يأتي ذلك في ظل مساع تركية لضمان الأمن في مطار كابول بالتوافق مع الجانبين الأمريكي والأفغاني .. وحرص إدارة بايدن على إكمال عملية الانسحاب قبل حلول ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر.. فإلى أين تمضي أفغانستان.. بعد الانسحاب الأمريكي وتوسع طالبان؟

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