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طالبان تتمدد.. هل تتجاوز حدود أفغانستان؟

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سيطرت حركة طالبان على مناطق واسعة تشمل ما يقرب مئة وخمسين منطقة في أنحاء أفغانستان وذلك على الرغم من التصريحات المتكررة بأنها ملتزمة بالحل السلمي ورسائلِ الطمأنة التي بعثتها من العاصمة الروسية ليأتي موقفُ موسكو أنها لن تتخذ أيَ خطوات إزاء أفغانستان ما لم يخرج القتالُ عن الحدود داعية إلى الحل وتعاون دولي من أجل ذلك.
ورغم المواقف الكلامية من الحركة إلا أنها باتت تتحكم أيضا بالعديد من المعابر مع دول الجوار إيران وتركمنستان وطاجيكستان وهو ما أجبر القوات الحكومية للتجهيز لإطلاق عملية واسعة لاستعادة معبر /إسلام قلعة/ الحدودي مع إيران.

- هل باتت سيطرة طالبان على البلاد مسألةَ وقت فقط؟
- متى يمكن لموسكو ان تتدخل وما هي مخاوفها من الصراع في أفغانستان؟
- كيف يبدو الموقف الدولي بعد انسحاب قوات التحالف من ذلك البلد وأين تكمن الحلول؟
نتابع المزيد في حلقة اليوم من برنامج بالتفاصيل.

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