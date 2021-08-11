طالبان تتقدم بأفغانستان.. هل تسيطر على كابل؟

وتيرة متسارعة لتقدم حركة طالبان في الميدان الأفغاني بإحكام سيطرتها خلال ساعات على مطارات ثلاث ولايات في الشمال والسجن المركزي في قندهار ومراكز تسع ولايات أخرى.

تطورات رجحت على إثرها الاستخبارات الأمريكية أن طالبان ستطبق على العاصمة كابل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

ليصدر موقف جديد من هنا من موسكو حيث كشف وزير الدفاع سيرغي شويغو أن موسكو ستستخدم قواعدها في منطقة آسيا الوسطى للتعامل مع أي اعتداء محتمل من قبل الحركة على الدول المجاورة.

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