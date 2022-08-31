ضمانات أمريكية أقوى.. لإيران أم لإسرائيل؟

مفاوضات فيينا النووية أقرب من أي وقت مضى إلى الاتفاق..

بقي من المطالب الإيرانية ضماناتٌ أقوى للوصول إلى اتفاق مستدام، فيما يقول مسؤولون إميركيون إن الصفقة أُنجزت، وسيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين أو ثلاثة. لكن من الخلافات التي كانت قد خرجت إلى العلن، مطالب إيرانية بوقف التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقع إيرانية.. فكيف سيتم حل هذه المسألة؟ وكالعادة، الأنباء الجيدة في فيينا هي أنباء سيئة لإسرائيل.. وقد ترجم ذلك باتصال هاتفي مطوَّل بين رئيس وزرائها والرئيس الأميركي لبحث الاتفاق النووي.. فما سر الاختلاف الأميركي ـ الإسرائيلي في مقاربة الملف النووي الإيراني؟ فيما تتوعد أصوات إسرائيلية بأن طهران لن تحصل على سلاح النووي أبدا.. فهل تملك تل أبيب أوراقاً غيرَ التهديد للوصول إلى هذا الهدف؟

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