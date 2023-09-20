ضربة لجهود وقف التصعيد بين أذربيجان وأرمينيا.. مقتل جنود روس لحفظ السلام في قره باغ

تزداد حدة التصعيد في إقليم ناغورني قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا، ومعها تعلن وزارة الدفاع الروسية عن مقتل عدد من الجنود الروس العاملين في قوات حفظ السلام في قرية جانياتاغ بقره باغ

يأتي ذلك فيما تستمر التظاهرات في العاصمة الأرمينية يريفان التي تطالب بالإطاحة برئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان احتجاجًا على طريقة إدارة الحكومة للأزمة مع أذربيجان.

فكيف سيلقي مقتل الجنود الروس بظلاله على استباب الأمن في إقليم ناغورني قره باغ؟ وما الدور الذي ستلعبه موسكو لإعادة الاستقرار على الحدود بين الجانبين؟

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