ضربة إيرانية مرتقبة لإسرائيل.. كيف سيكون رد فعل تل أبيب؟

تتهيأ إسرائيل لرد إيراني خلال اليومين القادمين حسب معلومات استخباراتية وذلك بعد تهديداتها بالانتقام من قصف القنصلية في دمشق وتنشر صواريخَها الدفاعية مع تنسيق عسكري مباشر مع واشنطن

حول ما بعد الرد وكيفيةِ تفاعل إسرائيل مع أي استهداف لها مرتبطٍ بطهران التي لا ترجح حربا شاملة مع إسرائيل..

إذا ردٌ محسوب يحفظ ماء وجه إيران وغيرُ قادر على جرّ إسرائيل لمرحلة الحرب الشاملة.

فكيف سيكون وما هي القواعد الناظمة لأي رد ورد مضاد ومن يضع تلك القواعد في ظل موقف واشنطن المساند لإسرائيل وموقف موسكو وبكين الداعي للتهدئة في الشرق الأوسط..

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