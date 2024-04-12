ضربة إيرانية مرتقبة لإسرائيل.. كيف سيكون رد فعل تل أبيب؟
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xcg6
تتهيأ إسرائيل لرد إيراني خلال اليومين القادمين حسب معلومات استخباراتية وذلك بعد تهديداتها بالانتقام من قصف القنصلية في دمشق وتنشر صواريخَها الدفاعية مع تنسيق عسكري مباشر مع واشنطن
حول ما بعد الرد وكيفيةِ تفاعل إسرائيل مع أي استهداف لها مرتبطٍ بطهران التي لا ترجح حربا شاملة مع إسرائيل..
إذا ردٌ محسوب يحفظ ماء وجه إيران وغيرُ قادر على جرّ إسرائيل لمرحلة الحرب الشاملة.
فكيف سيكون وما هي القواعد الناظمة لأي رد ورد مضاد ومن يضع تلك القواعد في ظل موقف واشنطن المساند لإسرائيل وموقف موسكو وبكين الداعي للتهدئة في الشرق الأوسط..