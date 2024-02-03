ضربات واشنطن بسوريا والعراق.. تحذير من تأجيج الصراع بالمنطقة

فيما طالبت موسكو بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق باعتبارها حسب تعبير الخارجية تجاهلا تام للقانون الدولي،

اعتبرت الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية مغامرة وخطأ خطيرا سيؤدي لزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة محذرة من توسيع رقعة الحرب في ظل ما وصفته طهران بأنه أسلوب أمريكي خاطئ في حل النزاعات عبر اللجوء إلى القوة العسكرية.

أما في العراق فقد تزامن تحذير الحكومة من وضع العمليات الأمريكية لأمن البلاد والمنطقة على حافة الهاوية مع وعيد فصائل عراقية بالردّ على القصف الأمريكي بما تراه مناسبًا في الزمان والمكان الذي تريده.

فهل تمضي الولايات المتحدة في عمليتها العسكرية بالمنطقة؟ وهل تنجح طهران واشنطن في ضبط حدود الفعل ورده؟

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