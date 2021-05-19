صواريخ وأنفاق غزة تمنع عملية برية لإسرائيل؟

على وقع التصعيد الميداني المستمر تبدو العملية البرية الإسرائيلية معقدة للغاية..

وهذا ما عبر عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريحه الذي اتهم فيه حركة حماس بإنشاء بنى تحتية واسعة النطاق تحت غزة وباستخدامها مناطق مأهولة لتخزين أسلحة وشن هجمات على إسرائيل.اتهام نتنياهو يضاف الى موقف وزير الطاقة الإسرائيلي، الذي قال إن إسرائيل "ستضطر" عاجلا أو آجلا إلى التدخل عسكريا في قطاع غزة، بهدف إحكام السيطرة عليه.

نسأل أكثر عن سيناريو العملية البرية، لماذا تتردد إسرائيل حتى الآن على التوغل بريا؟ وما المتوقع في الفترة المقبلة؟

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