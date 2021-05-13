صواريخ غزة لا تتوقف.. عملية برية لإسرائيل؟

يوم جديد من القصف الصاروخي الكثيف من وعلى القطاع..

فالفصائل الفلسطينية أطلقت حتى الآن مئات الصواريخ لتصل إلى مناطقَ حساسةٍ داخل إسرائيل التي تبدو أنها تسعى أكثرَ من أي وقت مضى لإطالة وتوسيع العمليات العسكرية على القطاع ما يظهر واضحاً من الحشود العسكرية على تخومه..

- هل نجحت صواريخُ غزة من فرض معادلات جديدة على إسرائيل؟

- ولأي درجة تعول حكومتُها على العملية البرية التي تقول الفصائلُ إنها ستكون تهلكة لجنودها؟

- أين هي جهودُ التهدئة.. وماذا عن المواقف الدولية المتباينة مما يجري..

نتابع المزيد في حلقة اليوم من اسأل أكثر.



