صواريخ الحوثيين فرط الصوتية.. كسر معادلة المواجهة مع واشنطن

مصادر حوثية في اليمن تتحدث عن تجربة صاروخ فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب وهي التقنية التي تملكها دول قليلة فقط في العالم مع عدم التقليل من إمكاناتهم العسكرية المنقولة

منها أو المحلية حسب مراقبين عسكريين..

خبر لا ينفصل عن الأوضاع في البحر الأحمر واستمرار الغارات الأمريكية البريطانية خاصة على أهداف للجماعة التي تقول إنها تستهدف السفنَ نُصرة لغزة. ولكن على بُعد أميال قليلة تَجري مفاوضاتٌ بين واشنطن وطهران للضغط على الحوثيين والمساومة في ملفات كثيرة بين البلدين وهو ما تنفيه طهران في ظل أسئلة كثيرة حول واقعية المفاوضات إذا ما نظرنا لموقف إيران مما يجرى في غزة وامتداداته الإقليمية من لبنان وصولا للعراق.

- فهل امتلك الحوثيون تقنية الفرط صوتي أم أنها مجرد حساباتٍ سياسية وأوهامٍ عسكرية في ظل صراع يتعقد يوما بعد آخر؟

- وماذا عن احتمالية التفاوض بين طهران وواشنطن بخصوص الحوثيين.. هل نرى نتائجها في القريب في حال تمت وبالفعل أو أزيح الستار عنها أم أن الجماعة قرارُها مستقل؟

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