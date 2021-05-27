صواريخ إيران في غزة.. نتنياهو يحذر بايدن؟

بين دعم مادي ومعنوي تقدمه طهران لحماس ودعم لوجستي عززت تصريحات قائد الحركة في غزة يحي السنوار الشكوك حول دور إيران،

التي تواجه اتهامات من إسرائيل بإمداد كتائب القسام بالصواريخ بينما أكد قياديون في حماس وكذلك طهران أن دورها يقتصر على الاستشارات العسكرية، وهو ما يرى متابعون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوظفه لعرقلة التوصل إلى أي اتفاق أمريكي إيراني بشأن الملف النووي

فهل يؤثر الدعم الإيراني لحماس على محادثات فيينا؟ أم أن الإدارة الامريكية ستتمكن من التوفيق بين دعمها لإسرائيل وحاجتها للاتفاق؟