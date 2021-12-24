صواريخ إيران البالستية تهدد إسرائيل.. ما رد تل أبيب؟

وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تعد خطط عمل عسكري ضد إيران كملاذ أخير، كشفت صحيفة إسرائيل هايوم عن موافقة الكنيست على ميزانية إضافية لدعم عمل الأجهزة الأمنية بنحو ثلاثة مليارات دولار.

من جهته دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يائير لابيد الولايات المتحدة والقوى الأخرى على الانسحاب من محادثات فيينا النووية بدلا من السعي وراء صفقة سيئة.

على الجانب الإيراني أعلن رئيس هيئة الأركان محمد باقري إطلاق ستة عشر صاروخا باليستيا خلال المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم جنوبي البلاد.. فيما اعتبر القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي مناورات الرسول الأعظم ردا جاد وحقيقيا على تهديدات المسؤولين الإسرائيليين.

يأتي ذلك بموازاة تقارير تفيد بأن إسرائيل بدأت تغيير نمط الهجمات السيبيرانية بضرب أهداف مدنية في العمق الإيراني في أفق اللجوء إلى عمل عسكري.

فهل رفع ميزانية الدفاع في إسرائيل خطوة نحو التصعيد؟