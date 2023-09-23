صواريخ أتاكمز أمريكية لكييف.. هل صدام روسيا مع الناتو قادم؟
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نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس أن الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قرار تزويد كييف بصواريخ أتاكامز.
وفي حال تأكيد البيت الأبيض للقرار، ستكون واشنطن قد أنهت ترددها في تجاوز خط تصعيد جديد مع موسكو وتنصلت من التزمها بعدم تسليم قوات كييف صواريخ قادرة على حمل ذخائر عنقودية واستهداف العمق الروسي.
فما هي خلفيات تشكل قرار واشنطن تزويد كييف بصواريخ أتاكامس؟ وهل سيفرض ذلك تصعيدا جديدا في الأزمة الأوكرانية؟