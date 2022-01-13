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صندوق فرنسي سعودي إماراتي.. هل ينقذ لبنان من أزمته؟

أخبار العالم

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باريس تعلن انضمام الإمارات إلى صندوق قررت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة لبنان..

ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب يكشف أن الأمريكيين أبلغوا المصريين باستثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة إلى البلاد، ووزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرغ يؤكد استعداد بلاده لتقديم المساعدة الاقتصادية للبنان بموافقة صندوق النقد الدولي.
فهل تتحقق انفراجة في المشهد اللبناني المثقل بالأزمات؟

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