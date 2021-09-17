صفقة عسكرية أمريكية مع السعودية بنصف مليار دولار .. ما الهدف؟

صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار بين واشنطن والرياض لتمديد خدمات الصيانة الفنية لمروحيات أمريكية يستخدمها الجيش السعودي تنتظر موافقة الكونغرس،

عقب فترة وجيزة من سحب الولايات المتحدة منظومة باتريوت من السعودية بينما استعارت منظومة أخرى من اليونان، وفي وقت يتحدث فيه البعض عن فتور في العلاقة بين البلدين تقول الخارجية الأمريكية إن الصفقة المقترحة ستدعم الأمن القومي للولايات المتحدة بالمساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار في الشرق الأوسط

فهل هي بوادر سياسة جديدة لإدارة بايدن مع الرياض؟ وكيف ستؤثر على المنطقة في ظل التوتر المستمر مع طهران وحلفائها؟