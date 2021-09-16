صفقة الغواصات النووية.. طعنة لفرنسا وتهديد للصين

طعنة في الظهر وخيانة للثقة، هكذا أجمعت مواقف وزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين على وصف تراجع الحكومة الأسترالية عن عقد توريد غواصات فرنسية بقيمة ثلاثة وأربعين مليار دولار.. في الاتجاه ذاته لم تخف باريس امتعاضها من دور الولايات المتحدة في قرار كانبيرا، فانتقد وزير خارجيتها جون إيف لودريان ما اعتبره مضي البيت الأبيض في اتباع نهج الرئيس السابق دونالد ترامب.. كما ألغي حفل سنوي دأبت سفارة باريس في واشنطن على تنظيمه احتفاء بدعم فرنسا لحرب استقلال الولايات المتحدة.

على الطرف الآخر رحبت أستراليا بامتلاك تقنيات عسكرية متقدمة وفق معاهدة "أيوكوس" الدفاعية التي تؤسس لتحالف جديد في منطقة المحيط الهادئ، بينما اعتبرت الصين صفقة الغواصات تهديدا للسلام والاستقرار الإقليمي.

فما دلالات صفقة الغواصات؟ وما وتداعياتها على تماسك التحالفات الغربية ؟