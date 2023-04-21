صفقة الحبوب.. قربانًا على مطاحن الصراعات

تاريخ النشر:21.04.2023 | 21:04 GMT | أخبار العالم
هل تنسحب روسيا من صفقة الحبوب؟
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميا، قراراتها بشأن ديربي الرياض المثير بين الهلال والنصر، الذي أقيم في 18 من أبريل الجاري.
كشفت التحقيقات تفاصيل هامة في قضية اتهام سيدة مصرية بمنطقة البساتين تدعى هاجر ع. (33 عاما)، بالتهرب الضريبي بمبلغ يصل لـ 244 مليون جنيه بوصفها شريكة في شركة للدعاية والإعلان.
علق دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على فرض سلطات بريطانيا عقوبات على خمسة مواطنين روس على خلفية محاكمة السياسي الروسي المعارض فلاديمير كارا مورزا.
نشر التلفزيون الإيراني مساء الخميس مقاطع فيديو قصيرة للإنذار الذي وجهته الغواصة الإيرانية "فاتح" للغواصة النووية الأمريكية "فلوريدا"، ردا على نفي واشنطن تلقيها التحذير.
حث 19 عضوا جمهوريا في الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن على التوقف على "مساعدة أوكرانيا بلا سقف".
ذكرت تقارير صحفية في مصر، أنه مع انتهاء معارض "أهلا رمضان"، يتوقع اثنان من رؤساء الغرف التجارية، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة كبيرة عقب عيد الفطر.
كشف رود ثورنلي، المدلك السابق لمانشستر يونايتد، عن تفاصيل غريبة بخصوص نجم "الشياطين الحمر" السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكيف ساعده في الوصول لعدة فنانات عالميات.
علق الباحث المصري في الشؤون الإقليمية هاني الجمل لـRT، على تدخل الإمارات العربية المتحدة في حل أزمة الجنود المصريين الذين تم احتجازهم من قبل قوات الدعم السريع في السودان.
أعلنت سلطنة عمان يوم الخميس، أن يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا جاء العيد يوم الجمعة، فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، و"من يصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها فله ذلك".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، أن الصادرات السلعية المصرية إلى السوق الألمانية ارتفعت بنسبة 30.8% خلال عام 2022.
ذكرت تقارير صحيفة في الهند أن ثمانية ضباط سابقين في البحرية الهندية اعتقلوا في قطر العام الماضي سيحاكمون قريبا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة لا تعتبر أن سوريا تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية.
استثمر أغنياء العالم، مثل لاري بيدج ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس، مبالغ ضخمة في شركات التكنولوجيا الحيوية التي تسعى إلى تطويل العمر عبر تجديد الخلايا والوقاية من الأمراض.
تمكنت مجموعة باحثين جامعيين روس وسوريين من الحصول على مواد فلورية جديدة يمكن استخدامها كمستشعرات حساسة جدا تحدد المواد المحتوية على النيتروجين والمتفجرات في المحاليل والغازات.
في مثل هذا اليوم من عام 2018، اغتيل فادي البطش، الأكاديمي الفلسطيني المتخصص في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، بالرصاص في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وجه قائد قوات "فاغنر" الروسية، يفغييني بريغوجين، رسالة مفتوحة إلى طرفي المواجهة في السودان، أعرب فيها عن استعداده للوساطة لوقف إطلاق النار، نظرا لما يحظى به من احترام لدى الجانبين.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لضرب مروحيات "كا-52" تحصينات برية حساسة ونقاط قيادة تابعة لقوات كييف.
أعلن الدكتور أليكسي جيتو اختصاصي الغدد الصماء أن تنمل الأصابع هو اكثر العلامات الدالة على فقر الدم وامراض القلب شيوعاً.
أفاد الكرملين، في بيان اليوم، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تمت مناقشة سبل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.
انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية على سحب القوات من أفغانستان، معتبرا أن ذلك مرتبط بقرار روسيا إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
سلط تقرير لمجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، الضوء على تدمير الطائرات المقاتلة المصرية من طراز MiG-29 خلال المعارك الدائرة في السودان.
أكد القائد العسكري بمنطقة جنوب شرق إيران العميد أمير غلام عليان، أن طهران ستعاقب أي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها.
أفادت صحيفة "فيدوموستي"، بأن "السعودية" للطيران مستعدة لإطلاق رحلات منتظمة إلى موسكو في عام 2023 ، ومن المقرر أن تبدأ أولى الرحلات الجوية مع بداية موسم السياحة بجنوب شرق آسيا
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه "يجب على الألماني الراغب بمهاجمة روسيا أن يكون جاهزا لمشاهدة استعراض عسكري روسي في برلين".
نجحت قوات الأمن في بني سويف إحدى محافظات إقليم شمال الصعيد في مصر، في كشف جريمة قتل طفلين على سطح منزل بقرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.
صرح يان غاغين مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية بأن مقاتلي مجموعة "فاغنر" استطاعوا السيطرة على طريق أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية) – تشاسوف يار.
أكد الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أنه على واشنطن إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا تفاديا لدمار أوكرانيا التام.
بدأت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال قوات عسكرية إلى قاعدة بحرية في جيبوتي، استعدادا للإجلاء المحتمل لموظفي السفارة الأمريكية من السودان.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
ارتفع إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكري أشهر وأكبر المناجم في مصر، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 14%.
لقي الطيار المقاتل الألماني الشهير مانفرد فون ريشتهوفن، الذي يوصف بأنه واحد من أكثر الطيارين "جنونا" في التاريخ، مصرعه في فرنسا في 21 أبريل 1918.
طالبت جماهير الهلال السعودي إدارة ناديها برد فعل حول حركة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر "الخادشة للحياء" في ديربي الرياض، لكن موقف "الزعيم" جاء عكس ما توقعه الجميع.
أفاد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، اليوم الجمعة بأن الجيش الأوكراني استخدم أسلحة كيميائية على محور زابوروجيه، ما أدى إلى إصابة جندي واحد.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الخميس، بأن الإدارة الأمريكية حذرت سلطات كييف من أن الجيش الأوكراني لن يتمكن من الاحتفاظ بأرتيوموفسك، لذلك من الأفضل ترك المدينة.
دوت صافرات الإنذار الساعة 18.26 بتوقيت موسكو في جميع أنحاء أوكرانيا، منذرة بغارات جوية أو ضربات صاروخية روسية، حسب خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 525 قتيلا على خمسة محاور قتال أساسية خلال آخر 24 ساعة.
قال مراسل RT مساء يوم الخميس، إن رئيس الديواني السني الأسبق في العراق سعد حميد كمبش، توفي خلال عملية اعتقاله في مدينة الموصل من قبل قوة خاصة تتبع وزارة الداخلية.
قال مصدر مصري مسؤول، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع على مدار الساعة التفاصيل المتعلقة بإجلاء الجنود المصريين وضمان سلامتهم ووصولهم جميعها إلى أرض الوطن".
كشفت تحريات الشرطة البريطانية مقتل زوجين من علماء النباتات والبيئة، حيث تم العثور على بقايا جثتيهما بعد أن التهمتهما التماسيح في نهر بجنوب إفريقيا.
لا بد أن يكون لدى من قاموا بتفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" غواصة مستقلة وسريعة على غرار تلك المستخدمة من قبل القوات البحرية الحديثة.
أصدرت خبيرة القانون الدولي، نوف بنت أحمد، بيانا بشأن العريضة التي عزمت على تقديمها ضد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بعدما وصفت ما قام به في مباراة الهلال بـ"الفعل الفاضح".
أوقفت السلات التركية الأرشمندريت الأكبر للبطريركية المسكونية، بتهمة سرقة ساعة ثمينة خلال أسبوع الآلام.
أكد مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، أن تصريحات سكرتير حلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول عضوية أوكرانيا في الحلف، تشير إلى تصعيد جديد للنزاع.
علق المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية حسين دليريان، على فيديو وثق لحظة انفجار المركبة الفضائية لرجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الأوكرانيين وغالبية الأوروبيين وسكان دول "الناتو"، لن يفهموا قيادة الحلف إن لم تتلق كييف دعوة للانضمام إلى الحلف في قمة فيلنيوس المقبلة.
نشرت الرئاسة المصرية فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أدائه صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي.
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها، عن محتويات المشروب "السحري" الذي يحرص مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند على تناوله باستمرار، ويعد أحد أسباب تألقه.
قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت يوم الجمعة رقما قياسيا جديدا على صعيد إحصائيات العبور اليومية.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة عيد الفطر المبارك.
أظهر التقرير الشهرى لوزارة المالية، ارتفاع مصروفات مصر خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 22%، على أساس سنوي.
أعلنت الدكتورة أوكسانا ميخاليوفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، أن أفضل المواد الغذائية للدماغ هي الأسماك والمكسرات والبيض.
تحدث المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس في تصريحات لـRT، عن أزمة تتسبب في تكبد مصر خسائر كبيرة، بسبب بعض التصريحات.
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية التي ضربها زلزال مميت في فبراير الماضي.
تحدث مرشح تحالف المعارضة التركي للانتخابات الرئاسية كمال كليتشدار أوغلو علنا للمرة الأولى عن انتمائه إلى الأقلية العلوية، كاسرا بذلك واحدا من المحرمات الرئيسية في تركيا.
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اضطرت إلى اللجوء للمخبأ في كييف بسبب غارة جوية أثناء زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية فبراير الماضي.
فوجئت الأوساط الدينية والشعبية في ليبيا بإعلان مفتى ليبيا الصادق الغرياني، المقيم بالعاصمة الليبية طرابلس، بأن يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك.
أعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف أن الجسم الغامض الساطع الذي حلق في سماء مدينة كييف عاصمة أوكرانيا قد يكون نيزك من وابل Lyrids.
أزالت الجهات المختصة في البصرة منزل مغتصب وقاتل الطفلة، فيّ، حيث طالبت عائلتها التي حضرت العملية بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكب الجريمة الوحشية وحمايتها من التهديدات العشائرية.
نفذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة "تويتر" وعده بفرض رسوم على مستخدمي تويتر بقيمة 8 دولارات مقابل الحصول على علامة زرقاء لحساباتهم.
ألقى نشطاء من مجتمع "الميم" ملابس داخلية على الجمهوريين في مجلس ولاية فلوريدا، بينما كان المشرعون يناقشون مشروع قانون مثير للجدل حول المتحولين جنسيا.
كشفت وثائق البنتاغون المسرّبة عن أن استخبارات كييف خطّطت لشن هجمات على مواقع عسكرية وخزانات وقود روسية في سوريا بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من واشنطن.
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، اليوم الجمعة، حول أوضاع المواطنين المصريين في السودان وعودتهم إلى البلاد.
انتقد توم باركر بولز، نجل الملكة كاميلا من زواجها الأول، الأمير هاري بسبب التعليقات الموجهة إلى والدته، مؤكدا أن والدته "لم تلعب أي لعبة من أي نوع بل تزوجت الرجل الذي تحبه".
أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها تقوم بعمليات تمشيط للعاصمة لتجفيف ما تبقي من جيوب التمرد طالبة من المدنيين التعاون بعدم نشر صور للعسكريين ونافية التفاوض مع قوات الدعم السريع.
أفادت قناة politjoyatic بأن اجتماعا أمنيا طارئا عقد في موسكو في أعقاب انفجار في مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا، ناجم عن قذيفة لم تتحدد طبيعتها بعد.
أعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع انفجارات في مدينة زابوروجيه التي لا تزال تسيطر عليها كييف جنوب شرق أوكرانيا، ومناطق بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا.
أعربت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، عن استعداد المنظم لدراسة فكرة سداد أموال الأجانب المغادرين من روسيا من الأصول (الأموال) الروسية المجمدة لدى الغرب.
أصدرت وزارة الصحة العراقية بيانا جديدا حول وفاة رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش، خلال اعتقاله في مدينة الموصل أمس الخميس.
ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تبعات إحياء العلاقات السعودية الإيرانية، معتبرا أن "من يتعاون مع إيران يتعاون مع البؤس"، مستشهدا بالأوضاع في لبنان واليمن وسوريا.
أعلن مركز الفلك الدولي أن القمر الصناعي الأمريكي RHESSI بدأ سقوطه في الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش ما بين السودان ومصر، فوق الإحداثيات 21.3 شمالا و26 درجة شرقا.
قال ياروسلاف ياكيمكين، من المكتب الصحفي لمجموعة "غرب" بالجيش الروسي، إن قوات هذه المجموعة تمكنت من إحباط ست محاولات لتبديل الوحدات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
أصدرت وزارتا الداخلية والصحة العراقيتان بيانا مشتركا، حول وفاة رئيس ديوان الوقف السني سابقا سعد كمبش، خلال اعتقاله في الموصل اليوم الخميس.
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا تحت عنوان " روسيا تستعرض مهاراتها في المجال العسكري الفضائي".
كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الصداع الذي ستسببه لواشنطن عودة محطة التجسس الإلكترونية الروسية إلى أمريكا اللاتينية.
عبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن دهشته من تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن جميع الدول الأعضاء توافق على انضمام أوكرانيا للحلف.
أكد غريغوري ماشكوف، سفير الخارجية الروسية للمهام الخاصة، أن فراغا استراتيجيا سيتشكل بعد انتهاء سريان معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المبرمة بين موسكو وواشنطن عام 2026.
أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن الاشتباكات التي اندلعت في منتصف أبريل في السودان أدت إلى سقوط أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح.
ارتدى سياسيون كنديون أحذية نسائية ذات كعب عال وردية اللون، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم النساء ومحاربة العنف ضد المرأة.
تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن محاولة تذليل العقبات التي تعترض عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.
قال تقرير صحفي إسباني، إن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، تلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي.
قال المحامي روبرت كينيدي جونيور وهو ابن شقيق الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين جون ف. كينيدي، إنه يتم في الولايات المتحدة التكتم على أنه لا يمكن مقاومة القوات الروسية.
أعلنت قيادة الدعم السريع في السودان صباح اليوم الجمعة، موافقتها على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحا بتوقيت السودان.
علق المستشار مرتضى منصور، على قرار وزارة الشباب والرياضة المصرية، بعزله من رئاسة نادي الزمالك لكرة القدم.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسالها 31 دبابة من طراز "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب حوالي 250 عسكريا أوكرانيا في نهاية مايو المقبل.
سخر نادي إشبيلية من مانشستر يونايتد عقب التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب النادي الإنجليزي، بعد الفوز 3-0 في لقاء إياب ربع النهائي على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".
قال جندي أوكراني لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن 3 أفراد فقط من فصيله نجوا من الموت خلال يوم واحد من القتال في مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية).
يقترب الكوكب القزم هاوميا (Haumea)، الواقع على حافة النظام الشمسي في حزام كويبر خلف نبتون، من أقرب مسافة له من الأرض منذ 285 عاما الليلة.
كشف تقرير لموقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وجود مخاوف من تأثير الصراع الحالي في السودان على معاهدة السلام مع الخرطوم
أثار إعلان أغلب الدول العربية والإسلامية، الجمعة، أول أيام عيد الفطر 2023 جدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وما إذا كانت صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة.
هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، المواطنين المسلمين في روسيا بحلول عيد الفطر، وأشار إلى قيمة مساهمة المنظمات الإسلامية في الحفاظ على الحوار بين الأعراق والأديان.
أكد الخبير الروسي بالشؤون التركية إيفان ستارودوبتسيف أن الغرب يدعم المعارضة بالانتخابات الرئاسية التركية، وبحال فوز رجب طيب أردوغان يمكن أن يعد سيناريو شبيها بالسيناريو البيلاروسي.
فجر البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مفاجأة عن مستقبله وخطوته المقبلة عند نهاية مسيرته مع الفريق الباريسي.
كشف قائد قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن نجل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أدى خدمته العسكرية في قوات "فاغنير" المقاتلة في أوكرانيا.
بدأت شركة Wiko بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيطرح بأسعار مقبولة ليكون من بين أقوى المنافسين لهواتف هواوي التي تعمل مع شبكات 5G الحديثة.
أدلت سعيدة موح، والدة أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، بتصريحات مثيرة للجدل كشفت فيها حقيقة تسجيل نجلها ثروته باسمها كما هاجمت بطريقة غير مباشرة طليقته هبة عبوك.
يميل شيب الشعر إلى الحدوث مع تقدمنا في العمر، ما يجعل الكثيرين يعتقدون أنه عامل أساسي من عوامل الشيخوخة دون التفكير في العملية المسببة لذلك في الواقع.
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