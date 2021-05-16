صدمة دولية لقتلى مدنيي غزة.. إدانات فقط؟

ما الذي يمنع تحقيق الهدنة بالرغم من الجهود الدولية؟ وهل يكتفي المجتمع الدولي بتهدئة قد تكون مؤقتة؟

لا اختراق لحد الآن بخصوص وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بالرغم من أن الأمم المتحدة وصفت ما يجري بالمروع للغاية، ليضاف موقفها إلى الإدانات والدعوات الدولية للتهدئة، بينما يتواصل التصعيد وسقوط المدنيين بوتيرة أعنف فيما تشتكي منظمات إنسانية من عدم تمكنها إيصال المساعدات إلى غزة بسبب تواصل القصف

فما الذي يمنع تحقيق الهدنة بالرغم من الجهود الدولية؟ وهل يكتفي المجتمع الدولي بتهدئة قد تكون مؤقتة؟