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صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة
نيوزميكر

صحفيو غزة.. الحقيقة تتحدى صواريخ إسرائيل

أخبار العالم

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حلقة جديدة من برنامج نيوزميكر مع رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي.

أبرز تصريحات رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي لـ RT:

  • هناك استهداف متعمد لوسائل الإعلام من قبل إسرائيل للتعتيم على الحقائق.
  • اتخذنا قرارات قوية في اتحاد الصحفيين العرب وأبلغنا الاتحاد الدولي بالانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.
  • سنقوم برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد من قتلوا الصحفيين ومنهم الشاباك ورئيس وزراء إسرائيل.
  • نعرف حجم الضغوط التي تمارس من الحكومات الغربية على المحاكم الدولية ومع ذلك سوف نضغط بالقانون ولن نتنازل عن دماء زملائنا.
  • إسرائيل لا تتعامل بإيجابية مع قناة آر تي لأنها تنقل الحقيقة.
  • إسرائيل استخدمت كل نفوذها الإعلامي في العالم لتزييف الحقائق.
  • طالبنا بالتحقيق بالرواية الإسرائيلية.
  • طالبنا بإيجاد منصة إعلامية موحدة لنقل صورة حقيقية لكل العالم.
  • هناك إمبراطوريات إعلامية غربية تخدم الرواية الإسرائيلية.
  • نحن صدمنا بالإعلام الغربي الذي اتضح أنه يعمل فقط لصالح إسرائيل ويبتعد عن أخلاقيات الصحافة.
  • إسرائيل تمتلك قيادة محترفة في صياغة الألاعيب.
  • التغطيات العربية لأحداث غزة تفتقر لتحليل المشهد وخطورة المخطط الإسرائيلي.
  • نحن وضعنا الاتحاد الدولي للصحفيين أمام الحقائق في غزة وننتظر أن يتجاوبوا معنا.
  • لا يوجد حياد في الإعلام اليوم.
  • الإعلام الغربي منحاز ضد روسيا وهو شبه مسير.
  • نعمل على تعويض ضحايا الصحافة.
  • اتخذنا موقفا معارضا حول قرار الاتحاد الدولي القاضي بتجميد اتحاد الصحفيين الروس ونحن نناصر اتحاد الصحفيين الروس.

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