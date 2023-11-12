صحفيو غزة.. الحقيقة تتحدى صواريخ إسرائيل
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حلقة جديدة من برنامج نيوزميكر مع رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي.
أبرز تصريحات رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي لـ RT:
- هناك استهداف متعمد لوسائل الإعلام من قبل إسرائيل للتعتيم على الحقائق.
- اتخذنا قرارات قوية في اتحاد الصحفيين العرب وأبلغنا الاتحاد الدولي بالانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.
- سنقوم برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد من قتلوا الصحفيين ومنهم الشاباك ورئيس وزراء إسرائيل.
- نعرف حجم الضغوط التي تمارس من الحكومات الغربية على المحاكم الدولية ومع ذلك سوف نضغط بالقانون ولن نتنازل عن دماء زملائنا.
- إسرائيل لا تتعامل بإيجابية مع قناة آر تي لأنها تنقل الحقيقة.
- إسرائيل استخدمت كل نفوذها الإعلامي في العالم لتزييف الحقائق.
- طالبنا بالتحقيق بالرواية الإسرائيلية.
- طالبنا بإيجاد منصة إعلامية موحدة لنقل صورة حقيقية لكل العالم.
- هناك إمبراطوريات إعلامية غربية تخدم الرواية الإسرائيلية.
- نحن صدمنا بالإعلام الغربي الذي اتضح أنه يعمل فقط لصالح إسرائيل ويبتعد عن أخلاقيات الصحافة.
- إسرائيل تمتلك قيادة محترفة في صياغة الألاعيب.
- التغطيات العربية لأحداث غزة تفتقر لتحليل المشهد وخطورة المخطط الإسرائيلي.
- نحن وضعنا الاتحاد الدولي للصحفيين أمام الحقائق في غزة وننتظر أن يتجاوبوا معنا.
- لا يوجد حياد في الإعلام اليوم.
- الإعلام الغربي منحاز ضد روسيا وهو شبه مسير.
- نعمل على تعويض ضحايا الصحافة.
- اتخذنا موقفا معارضا حول قرار الاتحاد الدولي القاضي بتجميد اتحاد الصحفيين الروس ونحن نناصر اتحاد الصحفيين الروس.