صاروخ كوري شمالي فوق اليابان.. ما الرسالة؟

في حدث غير مسبوق منذ عام ألفين وسبعة عشر أطلقت كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ

في مسار جديد ضمن نطاق التجارب العسكرية المكثفة التي تجريها بيونغ يانغ منذ مطلع العام الجاري.

الصاروخ الذي فاق سرعة الصوت بسبعة عشرة مرة وأدى إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر وتعطيل حركة القطارات في اليابان، توعدت واشنطن أنها سترد عليه بقوه بالتشاور مع حلفائها في طوكيو وسيئول مشددة على التزامها الراسخ في الدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية.

فما دلالة إطلاق هذا الصاروخ في هذه المرحلة؟ وما فحوى الرد الذي تتحدث عنه واشنطن؟

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