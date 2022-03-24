شهر على عملية روسيا في أوكرانيا..ما النتائج؟

بعد مرور شهر على انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا حققت القوات الروسية تقدما ميدانيا مهما وخاصة بعد سيطرتها التامة على شواطىء بحر آزوف والعديد من المدن الداخلية

ومحطات الطاقة الذرية، وإذ تشارف العلمية العسكرية في ماريوبول على نهايتها ، تقترب القوات الروسية من العاصمة كييف. أما قوات دونيتسك ولوغانسك فقد بسطتا سيطرة واسعة على أراضي الجمهوريتين ، كما شهد العالم أول استخدام لصاروخ كينجال فرط الصوتي بالاضافة الى أسحلة أخرى نوعية .. البورصة الروسية فتحت اليوم أبوابها وقد ارتفع المؤشر عشرين بالمئة على أسهم الشركات الكبرى بعد إقرار التعامل بالروبل في صادراتِ الغاز.

وعلى صعيد آخر كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تجارب سرية خطيرة من أجل تطوير أسحلة بيولوجية مميتة تستهدف أعراقا بشرية محددة، وقالت إنها اكتشفت صندوقًا استثماريًا بقيادة هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي ، يشارك في تمويل هذه المختبرات البيولوجية. بالتفاصيل نبحث نتائج الشهر الأول من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟

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