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نيوزميكر

شعث: تصعيد إسرائيل بغزة والقدس يتطلب موقفا عمليا من الدول العربية المطبعة مع تل أبيب

أخبار العالم العربي

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لم تلبث شوارع القدس أن تشتعل مواجهات وعصيانا حتى بدأت الصواريخ من قطاع غزة تمطر فوق إسرائيل التي سرعان ما ردت بعملية عسكرية تقول إنها لن تتهاون فيها لحماية أمنها

وأمنِ سكانها ماخلف عشرات القتلى والجرحى حتى اللحظة.. وبالتوازي أتت الإداناتُ العربية والدولية فيما السلطة الفلسطينية في رام الله كان موقفُها مناصراً للتحركات في الميدان..
- ما هي حدود التصعيد وهل نحن على أبواب انتفاضة جديدة؟
- كيف ترى السلطة الفلسطينية ما يجري ودورَ الفصائل في غزة؟
- أين الموقف العربي والدولي مما يجري؟
نتابع المزيد في حلقة اليوم من برنامج نيوزميكر..

وللحديث عن كل تلك التطورات ينضم إلينا الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني الدكتور نبيل شعث.

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