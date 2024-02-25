شروط فصائل غزة.. هدنة دائمة مقابل الأسرى ورفض لخطة نتنياهو
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بعد الكشف عن العناوين الرئيسة لخطة نتنياهو لمرحلة ما بعد حرب غزة، ما هو مصير محادثات باريس ومفاوضات القاهرة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار؟
وكيف ستواجه الفصائل الفلسطينية خطط التهجير الإسرائيلية بعد أن أسقطت تل أبيب من حساباتها كل ما يتعلق باتفاق حل الدولتين؟ وماذا عن مستقبل القضية الفلسطينية بعد حرب غزة؟
هذه المحاور وغيرها نناقشها في هذه الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال.