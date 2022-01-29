شروط خليجية للبنان.. ما مصير سلاح حزب الله؟

بموقف موحد ما بين رئيسي الجمهورية والحكومة، سلم لبنان عبر وزير خارجيته عبد الله بوحبيب رده الرسمي على المبادرة الكويتية خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت.

وكان بو حبيب شدد أن الرد اللبناني لن يتضمن تسليمًا لسلاح حزب الله، مشيرًا إلى أن الحزب لبناني ولا يهيمن على سياسة البلاد، كما أكد على تمسك لبنان بعلاقات الصداقة مع دول الخليج والتزامه بالقرارات الأممية، موضحًا أن الرد سيرضي الجميع.

فإلى أين تتجه الأمور عقب الرد اللبناني؟ وهل يكون حزب الله حجر عثرة أمام عودة العلاقات اللبنانية الخليجية؟

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