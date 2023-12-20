شروط حماس لإسرائيل.. الميدان يفرض الهدن بغزة

تجري محادثات مكثفة بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمعتقلين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية..

وفي هذا السياق وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على رأس وفد سياسي، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين وعلى وجه الخصوص مع رئيس جهاز الاستخبارات عباس كامل..

كما ذكرت مصادر إعلامية أن وفدا من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة سيتوجه الى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل بناء على دعوة مصرية لبحث ملفات الهدنة وتبادل الأسرى..

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه"، وليام بيرنز، قد بحث في وارسو مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين استئناف الهدنة وعمليات التبادل.. وللمزيد حول التطورات الميدانية في قطاع غزة وآفاق التوصل الى هدنة جديدة نستضيف في برنامج نيوز ميكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة الدكتور باسم نعيم .

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أبرز تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة الدكتور باسم نعيم لـ RT:

لن نقبل بأي مفاوضات لصفقة تبادل جديدة قبل وقف كامل لإطلاق النار.

تصريحات الكيان الإسرائيلي حول الاستعداد لهدنة جديدة هي محاولات للتغطية على فشله في الميدان.

كل محاولات الكيان الإسرائيلي لإنقاذ الأسرى لدى المقاومة باءت بالفشل.

زيارة وفد حماس إلى مصر يأتي في إطار بحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة.

تجربتنا مع الهدنة السابقة كانت فاشلة لأن الكيان لم يلتزم بها بشكل كامل.

أولوياتنا وقف العدوان وفتح المعابر ودخول المساعدات.

القضاء على حركة حماس أمر مستحيل.

الشعب الفلسطيني لن يقبل بعد 7 أكتوبر بما كان قائما قبله.

القيادة الفلسطينية رهنت مستقبل القضية للإرادة الصهيونية والأمريكية.

لم يتدخل أي طرف خارجي بقرار عملية 7 أكتوبر وتنفيذها.

نشكر اليمن وحزب الله اللبناني على ما يقدمونه من جهود.