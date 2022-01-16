شركات أمريكية كبرى تقلص أعمالها بالسعودية.. ضربة لخطط ولي العهد محمد بن سلمان؟

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن عددًا من الشركات الأجنبية العاملة في السعودية بدأت في تقليص عملياتها أو تأخير خطط توسعها بعد تعرضها لتقييمات ضريبية مفاجئة

بلغت في كثير من الأحيان عشرات الملايين من الدولارات، مضيفة أن بيئة الأعمال في المملكة باتت أكثر عدائية.



وفيما تؤكد الصحيفة أن هذه الانسحابات تمثل ضربة لرؤية المملكة ألفين وثلاثين، أشارت في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ خمسةَ مليارات وأربعَمئة مليون في عام ألفين وعشرين، أي أقل من نصف المستوى الذي كان عليه قبل عقد من الزمن وأقل بكثير من تسعة عشر مليار دولار التي كانت تستهدفها البلاد.

فكيف ستتأثر رؤية المملكة بهذه المعطيات؟ وهل تتجه الرياض على إثر ذلك للتقارب أكثر مع روسيا والصين؟

Your browser does not support audio tag.