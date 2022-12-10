شراكة استراتيجية صينية عربية.. ما مصير النفوذ الأمريكي؟

زيارة استثنائية بكل المقاييس للرئيس الصيني شي جينغ بينغ إلى الرياض تخللـتها ثلاثُ قمم سعوديةٌ صينية، عربيةٌ صينية وخليجية صينية..

"بينغ" أشار لتطور علاقات بلاده مع العالم العربي رافضا في الوقت نفسه مبدأ صراع الحضارات. بينما ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان أشار أن العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، داعيا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين.

- ماذا حققت هذه الزيارة على المستويات الاقتصادية والسياسي؟

- هل باتت الصين بديلا موثوقا فيه في مجال العلاقات الدولية بعد سلسلة الخراب التي خلقتها سياسات واشنطن؟

- كيف تنظر واشنطن لتغير النظام العالمي لصالح دول صنفتها بالخطر على أمنها القومي؟

نتابع المزيد في حلقة اليوم من بالتفاصيل.

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