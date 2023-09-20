شراكة استراتيجية روسية مع دول آسيا.. ما مصير النفوذ الأمريكي؟

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في سان بطرسبورغ أن بكين وموسكو متفقتان على ضرورة تشكيل عالم متعدد الأقطاب

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيقترب من مئتي مليار دولار.

من جانبه أكد وانغ يي التوصل لاتفاقات هامة مع روسيا خلال المشاورات الأمنية الروسية الصينية التي جرت في موسكو.. مباحثات أعقبت زيارة الزعيم الكوري الشمالي الى روسيا وعزم الجانبين على تعزيز التعاون في كل المجالات بين موسكو وبيونغ يانغ، وزيارة أخرى يجريها وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو الى طهران لبحث التعاون المشترك الذي قال الوزير الروسي إنه بلغ مستوى غير مسبوق بين الجانبين..

فهل يعكس هذا الحرك الروسي مسعى نحو تكتل ينهي الهيمنة الأمريكية؟

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