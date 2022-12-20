شتاء صاروخي روسي ساخن في أوكرانيا؟

تاريخ النشر:20.12.2022 | 20:57 GMT |
آخر تحديث:20.12.2022 | 21:49 GMT | أخبار العالم
ندعوكم لاختيار "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
تداول نشطاء عبر تويتر مقطعا مصورا، قالوا إن رئيس الـ"فيفا" جياني إنفانتينو، يظهر فيه وهو يطلب أن يقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وأن الأخير رفض.
هنأت الأرجنتينية كاميلا مايان زوجها ألكسيس ماك أليستر بتتويجه مع منتخب الأرجنتين بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022.
تحدث رجل الأعمال السوري رامي مخلوف عن "حل شامل" في بلاده على بعد "بضعة أسابيع يأتي على شكل حدث كبير يتكلم عنه العالم بأسره، ويبهر السوريين من شدة عظمته".
دلت معطيات بورصة لندن ICE، على أن أسعار الغاز في أوروبا بعد الانفجار في خط أنابيب الغاز يورنغوي - بوماري - أوجغورود زادت من وتيرة تسارعها واقتربت من 1250 دولارا لكل ألف متر مكعب.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
بهدف استغلال احتياطيات الغاز في مصر وإسرائيل، تخطط شركة "كابريكورن إنرجي"، للاندماج مع شركة "نيوميد" الإسرائيلية في صفقة شاملة للأسهم، بعد دفع أرباح خاصة بقيمة 620 مليون دولار.
كثيرا ما يبخل علينا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكثير من التفاصيل بشأن خططه.
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن أنه تابع المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وذلك وفقا لوكالة "ريا نوفوستي".
كشف رئيس حي مصر القديمة في مصر محمد السيد ليلة، الموقف من إزالة 3 مناطق كاملة خلف سور مجري العيون ونقل سكانها إلى وحدات حضارية.
كشف تقرير رسمي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، عن موقف الدول العربية في المنافسة على سوق الهيدروجين، الذي تعول عليه غالبية دول العالم بصفته وقود المستقبل.
أقر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الثلاثاء، بمسؤوليته الكاملة عن انقلاب الإنقاذ 1989 والذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء حينها الراحل الصادق المهدي.
انهار سعر الذهب في مصر وبات يترنح من الصدمات، خاصة منذ موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار، وتوقعات بتعويم جديد للجنيه أمام الدولار.
أبدت إيران استعدادها لاستئناف العلاقات مع السعودية وفتح سفارتي البلدين، وعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج ودول الجوار الأخرى.
حسم رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع، الجدل البرلماني الذي طرحه عدد من النواب خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام قانون القناة.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الحيلة التي لجأ إليها الجيش الروسي وأعطت نتائج مضاعفة.
تحدث رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، عما أثير بخصوص مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس، والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.
أفاد حساب @alkasschannel على موقع "تويتر" بأن عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني، يعرض على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مليون دولار مقابل "البشت" الذي رفع به كأس العالم.
أعلن مساعد رئيس جمهورية الشيشان قائد القوات الخاصة الشيشانية "أحمد"، آبتي علاء الدينوف، أن القوات الروسية تتقدم على طول خط المواجهة في منطقتي أرتيوموفسك وسوليدار.
أفادت صحيفة Newsweek، بأن موسكو نشرت أحدث نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز Avangard، والذي اشتهر بأنه سلاح لا يقهر.
كشف خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي في مصر، أحمد سعيد، سر انجذاب دول الخليج للسوق خاصة أن فرص الربح في الاستثمار المصري كبيرة.
أعلنت 19FortyFive أنه يمكن اعتبار الطائرة البريطانية ذات المقعدين Sea Vixen التي تقلع من حاملة الطائرات، أسوأ طائرة مقاتلة في التاريخ على الإطلاق.
يعتقد العديد من متابعي كرة القدم حول العالم أن هدف منتخب الأرجنتين الثالث في نهائي "مونديال قطر 2022" لم يكن يجب أن يحتسب، وأن منتخب فرنسا كان يجب أن يحمل لقب كأس العالم.
نشرت وسائل إعلام سورية ونشطاء، فجر يوم الثلاثاء، مقاطع فيديو وثقت تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان الإسرائيلي.
كادت أن تتسبب حادثة، خلال استقبال المنتخب الأرجنتيني، الثلاثاء في تحويل فرحة الأرجنتينيين بكأس العالم إلى مأساة، لولا تدارك نجوم "التانغو" للواقعة.
كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أهداف الولايات المتحدة من إطالة أمد الصراع الأوكراني.
عاش ركاب رحلة انطلقت من مدينة فينكس بولاية أريزونا متوجهة إلى هونولولو بهاواي، الأحد الماضي، رعبا ولحظات عصيبة، حيث تعرضت الطائرة لمطبات هوائية شديدة تسببت في وقوع إصابات بالغة.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو لا تعتبر القرار الذي اتخذه الأردن بفرض قيود على استخدام شركات طيران روسية لمجاله الجوي، مسيسا وموجها ضد مصالح روسيا.
أسدل الستار على نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، بتتويج المنتخب الأرجنتيني على حساب نظيره الفرنسي.
علق النجم الفرنسي، كيليان مبابي، على خسارة منتخب بلاده في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح (2-4) الذي جمعهما مساء أمس الأحد، على ملعب لوسيل.
أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية فوزها بمشروع ضخم في مصر يقدر بمليار درهم إماراتي.
كشف أستاذ النانو تكنولوجيا والنانو إلكترونيات بجامعة زويل في مصر حسن مصطفي، أن رمال مصر البيضاء يمكن اعتبارها مثل الألماس، مشيرا إلى أن سعر طن من هذه الرمال أغلى من طن الذهب.
أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر، عن وظائف لعمل الأطباء والممرضين المصريين بالكويت، وطلبت من الإدارة العامة للتشغيل بالخارج نحو 50 طبيبا، و200 ممرض من الجنسين للعمل.
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، قرارا أميريا يقضي بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة.
أصدرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، بيانا اليوم الثلاثاء تنتقد فيه من يشككون في تأكيد بلادها على إحراز تقدم كبير في تطوير قمر صناعي وصواريخ باليستية بعيدة المدى.
كتب ميخائيل موشكين، في "فزغلياد"، حول الأسباب التي جعلت واشنطن تتحدث عن منعها أوكرانيا من قتل رئيس هيئة الأركان الروسية.
ندعوكم لاختيار "الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
أعلن الصحفي الأوكراني، فلاد بوفتروك، أن القوات الأوكرانية فجرت سدا على نهر إيربن للدفاع عن كييف، مما أدى إلى فيضان غمر منازل السكان في المنطقة، وأتلف محاصيل القرى المجاورة.
وجه المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة جديدة إلى جماهير بلاده بعد انتهاء مشوارهم في نهائيات كأس العالم "قطر 2022".
رصد موقع التتبع الخاص بالطائرات على مستوى العالم مراقبة أكثر من 15 ألف شخص لطائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل وصوله إلى بيلاروس.
تحقق حلم قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بنيل لقب بطولة كأس العالم، بعد رحلة استمرت نحو 20 عاما في الملاعب حقق خلالها جميع الألقاب الممكن تحقيقها وحطم العديد من الأرقام القياسية.
نقلت "ديلي ميل" عن ضابط متقاعد في البحرية الأمريكية، أن المسيّرات الروسية ستستنزف منظومات "باتريوت" التي يكلّف صاروخها الواحد مليون دولار، بمسيّرات قيمة الواحدة منها 50 ألف دولار.
برر حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، أثناء تسلمه جائزة "القفاز الذهبي" لأفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022، الحركة غير اللائقة التي قام بها بعد نهائي مونديال "قطر 2022".
لقي مشجع أرجنتيني مصرعه بطريقة مأساوية، أثناء احتفاله بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم "قطر 2022".
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكجريجور، بأن الصراع في أوكرانيا ينقلب ضد الولايات المتحدة.
رد وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، على منشور مواطنه المعلق الرياضي حفيظ دراجي بشأن ملف ترشح الجزائر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025.
في مثل هذا اليوم، قامت الولايات المتحدة، التي لا تتوقف عن الوعظ، كما لا تتوقف عن غزو الدول في جميع القارات وبأوهى الحجج، بغزو بنما واحتلالها للقبض على مهرب مخدرات!
حظيت صورة ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين حاملا كأس العالم، على أعلى نسبة تفاعل في تاريخ موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، بعد أن حققت أكثر من 58 مليون تفاعل.
قال نيكولاي توكاريف رئيس شركة "ترانسنفت"، في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن هذه المؤسسة استلمت طلبات من بولندا وألمانيا لضخ النفط في ديسمبر وخلال عام 2023.
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مساء الأحد، الفائز بـ100 ألف دولار، والذي توقع فوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم في قطر2022.
يتوقع أن تشهد المطارات البريطانية فوضى وتعطلا بالساعات، وربما إلغاء رحلات حتى مطلع العام الجديد، وسط سلسلة إضرابات بدأ بعضها الأسبوع الماضي وبعضها سينطلق خلال أيام.
وجه المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، رسالة إلى جمهوره، عقب خسارته لقب بطولة "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح لعام 2022.
كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة بشأن الاعتزال الدولي لكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.
أعلن الجيش السوري أن جنديين اثنين أصيبا بجروح، ووقعت خسائر مادية جراء العدوان الجوي الإسرائيلي على محيط دمشق.
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأنه تم تسجيل هزات أرضية قبالة سواحل شمال كاليفورنيا بقوة 6.4 درجة.
أصدرت وزارة الخارجية المصرية تحذيرا للمواطنين المصريين المسافرين إلى سلطنة عمان للبحث عن عمل بموجب تأشيرات سياحية.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الطائرات والسفن الحربية الروسية تمارس "سلوكا غير ودّي" تجاه دول "الناتو"، وأعرب عن شكره للبحارة الفرنسيين على مهنيتهم في إطار هذا التفاعل.
علق التلفزيون الإسرائيلي على تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا، الأخيرة عن اكتشاف حقل كبير للغاز الطبيعي في منطقة النرجس بالبحر المتوسط أمام السواحل المصرية.
أرادت بريطانيا وفرنسا في بداية عام 1940 إطالة أمد الحرب السوفيتية- الفنلندية، وانتهاز الفرصة بالوقت المناسب لتوجيه ضربة مشتركة ضد الاتحاد السوفيتي المنهك بعد هذه الحرب.
ندعوكم لاختيار "الرياضي العربي الأبرز في العام 2022"، ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
أعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، أن بلاده ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وذلك في عام 2024.
يخطط جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى إقامة بطولة كأس العالم كل 3 سنوات.
قي مثل هذا اليوم قبل 23 عاما استعادت الصين مقاطعة مكاو من البرتغال، وأنهت في حالة نادرة من نوعها في التاريخ، حقبة استعمارية طويلة استمرت 442 عاما.
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن ما سماها عملية "تحرير شبه جزيرة القرم بدأت في عقول الناس، وعقول الأوكرانيين بدأت استعادتها عمليا"، دون ايضاح تصريحه هذا الشبيه بالهذيان.
سيحظى منتخب المغرب، الحاصل على المركز الرابع في مونديال قطر 2022، باستقبال ملكي وشعبي وجماهيري كبير فور وصوله الى الرباط اليوم الثلاثاء.
حسم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لصالحه الصراع على جائزة "الحذاء الذهبي" لهداف بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022.
صفع شرطي تركي الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي في اسطنبول فرحات أنجو خلال مظاهرة الأحد، قبل أن تحتجزه وأعضاء بارزين آخرين بالحزب تجمعوا الاثنين احتجاجا على الحادث.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها دمرت 3 طائرات حربية أوكرانية إضافة إلى مروحيتين في سماء دونيتسك خلال اليوم الماضي.
قضت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ على "سكرتيرة الشر" النازية السابقة (97 عاما) بتهمة التواطؤ في قتل نحو 10505 أشخاص في معسكر شتوتهوف.
كشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام في مصر عن إقامة مول تجاري ومشروع سياحي فندقي على مساحة 1398.25 متر مربع على أرض مبنى حكومي في الأقصر.
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام حول تطوير شركة النصر للسيارات الشهيرة في مصر.
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أنه لا يجوز أن تتعرض إيران لهجمات تنطلق من الأراضي العراقية.
أعلنت الجزائر أن إجراءات الاتحاد الأوروبي حول سقف أسعار الغاز "قد تزعزع استقرار السوق".
قالت نائبة رئيس لجنة نيابية أمريكية تحقق في هجوم استهدف مقر الكابيتول في يناير 2021، إن رفض الرئيس السابق دونالد ترامب، التدخل لمنع الواقعة يجعله عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي.
تدفق الأتراك على معبر صارب الحدودي مع جورجيا لشراء هاتف "أيفون" بسعر أقل قبيل رأس السنة، حيث من المنتظر أن ترتفع رسوم تسجيل الهواتف القادمة من الخارج.
علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على الاكتشاف الغازي الضخم الأخير الذي أعلنت عنه مصر على لسان وزير بترولها طارق الملا.
قررت هيئة الرقابة على الرياضة في ولاية ريو دي جانيرو، دعوة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتخليد قدمه في ممشى المشاهير مثل النجوم السابقين الذين قادوا منتخباتهم للتتويج بلقب كأس العالم.
تعد الضرائب في أغلب دول العالم أمرا لا بد منه، حتى أن مثلا شائعا في الولايات المتحدة يقول إن الضرائب والموت لا مفر منهما! ومع ذلك شهد التاريخ ضرائب عجيبة وغريبة!
وصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاتهامات ضد روسيا باستخدام مسيّرات إيرانية في أوكرانيا بأنها كاذبة، مؤكدا أن كييف لم تتمكن من إثبات مزاعمها بأي أدلة كانت.
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن موسكو غير راضية عن استجابة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على حادثة إعدام قوات كييف لأسرى الحرب الروس في جمهورية لوغانسك.
أعلن مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر إبراهيم عشماوي، التسعير الاجباري لحوالي 15 سلعة استراتيجية وأساسية.
أعلن مارك كانتشيان، من مشاة البحرية الأمريكية، أنه يمكن للطائرات الروسية الانتحارية المسيرة، أن تستنفد بسرعة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات، التي من المحتمل أن ترسل إلى أوكرانيا.
بدأت قمة "بغداد 2" في الأردن، وستركز على 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.
لقي المرتزق البولندي، المقاتل في صفوف قوات كييف، دانيال ستيبر، مصرعه خلال عمليات القتال الدائرة في مدينة أرتيموفسك "باخموت" في إقليم دونباس.
أكد عضو البرلمان الجورجي، أليكو إليساشفيلي، أن مطالبة أوكرانيا، علاج الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، في الخارج، تعتبر تدخلا في الشؤون الجورجية الداخلية.
شمل مشروع الميزانية الأمريكية لعام 2023 دعما اقتصاديا لأوكرانيا بقيمة 13.37 مليار دولار، وتضمن حظرا على تخصيص أي أموال لكتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية المتطرفة.
فجر تقرير صحفي مفاجأة مدوية، حول احتمال ارتباط مهاجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، بعارضة الأزياء "بلاي بوي"، إينيس راو، المتحولة جنسيا.
احتفى مغردون بمشهد تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس العالم مرتديا "البشت" الخليجي، في لقطة هي الأبرز في مسيرته الفنية، ومن الأبرز في تاريخ كرة القدم.
تواجد 3 لاعبين من المنتخب المغربي ضمن اختيارات صحيفة "ليكيب" الفرنسية، لأفضل تشكيلة في كأس العالم 2022 والتي احتضنتها قطر.
تعرض حساب الحكم المكسيكي، سيزار أرتورو راموس، في تطبيق "إنستغرام" للاختراق على خلفية إدارته لمباراة منتخب المغرب، الذي سقط أمام فرنسا (0-2) في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا موسعا مع كبار القادة العسكريين غدا الأربعاء، لتحديد مهام الجيش الروسي في العام المقبل.
هبطت طائرة منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 في مطار العاصمة بوينس آيرس عائدة من قطر صباح اليوم الثلاثاء.
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من جوائز "الاستحقاق للوطن" التي شملت حكام المناطق الجديدة التي انضمت للأراضي الروسية، وكذلك لمحاربي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول قلق إسرائيل من وصول طائرات شحن إيرانية إلى سوريا، وتحضير تل أبيب ضربات لشل مطار دمشق الدولي.
أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة النصر السعودي لكرة القدم، تنتظر وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة الرياض قبل نهاية الشهر الجاري، من أجل التوقيع على العقد.
أكد خبير المياه المصري عباس شراقي أن آخر صور فضائية اليوم 20 ديسمبر 2022 تؤكد استمرار عبور المياه فوق الممر الأوسط لسد النهضة.
كشف أحد مشاهير تطبيق "تيك توك" كيف يمكن لمستخدمي أجهزة "أندرويد" جعل بطاريات هواتفهم تدوم لفترة أطول.
أعلنت القوات المسلحة المصرية أن القوات البحرية المصرية والروسية تنفذان التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة - 5".
أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن واشنطن تستعد لاستبدال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.
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