وبصرف النظر عن صحة هذه الوثيقة من عدمها فإن ذلك يبدو متسقا بشكل كبير مع ما يحدث على الأرض وما تفضحه تصريحات الوزراء الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية، الموقف المصري الصلب جعل الحديث العلني على الأقل عن هذا المخطط غير وارد، لكن هل يعني ذلك أن سيناء التي استعادها المصريون بالدم بعيدة عن خطط إسرائيل؟ وهل يعني السلام مع مصر أن أحلام إسرائيل التوسعية قد انتهت؟ وكيف تتعامل مصر مع هذا الأمر؟

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