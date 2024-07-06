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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 17:59 GMT

    سيناء المصرية.. وتلميح إسرائيلي لاحتلالها

    قبل أيام تسربت إلى الإعلام الإسرائيلي وثيقة تكشف مخططا لاستغلال الحرب على غزة من أجل التهجير القسري لسكانها إلى سيناء وعدم السماح لهم بالعودة وإقامة مستوطنات في غزة..

    وبصرف النظر عن صحة هذه الوثيقة من عدمها فإن ذلك يبدو متسقا بشكل كبير مع ما يحدث على الأرض وما تفضحه تصريحات الوزراء الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية، الموقف المصري الصلب جعل الحديث العلني على الأقل عن هذا المخطط غير وارد، لكن هل يعني ذلك أن سيناء التي استعادها المصريون بالدم بعيدة عن خطط إسرائيل؟ وهل يعني السلام مع مصر أن أحلام إسرائيل التوسعية قد انتهت؟ وكيف تتعامل مصر مع هذا الأمر؟

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