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سلاح حزب الله اللبناني.. ما الهدف من تدويله؟

أخبار العالم العربي

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حرب بالوكالة أم مقاومة يقودها حزب الله في لبنان، يتجدد الجدل ومعه الانقسام في المشهد السياسي بعد قصف متبادل بالصواريخ بين الحزب وإسرائيل،

 ورغم أن الجيش اللبناني أوقف مطلقي الصواريخ إلا أن واشنطن دعت الحكومة اللبنانية لوقف ما وصفتها بهجمات حزب الله على إسرائيل، لتتسع الهوة بين من يرى أنه لعب بالنار سيقضي على ما تبقى من الشعب اللبناني ومن يقول إن إسرائيل لن ترتدع إلا بالوحدة والمقاومة.
فهل أخطأت رسائل حزب الله التوقيت والهدف؟ أم أنها نجحت في ردع أي استهداف آخر من إسرائيل للأراضي اللبنانية؟ وكيف يمكن للحكومة تحقيق التوازن بين الصراع مع اسرائيل والمواقف الغربية ضد حزب الله ونفوذه في البلاد؟

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