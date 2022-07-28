 
مباشر
نيوزميكر

سكوت ريتر.. وحديث عن مصير الحرب في أوكرانيا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tiaa

مقابلة مع الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية سكوت ريتر.

قال سكوت ريتر لـRT :

-      الكثير مجبرون أو مبرمجون من قبل وسائل الإعلام أو الحكومات الغربية على كراهية روسيا

-      روسيا تقوم بالدفاع عن نفسها وفقا لقوانين الأمم المتحدة

-      الشر في أوكرانيا والطرف الجيد هو روسيا، ولكننا مبرمجين على دعم أوكرانيا

-      الغرب يبذل جهودا كبيرا لتقويض روسيا وإبعادها عن النصر

-    من عام 2015 وحتى 2022 كان الغرب يدرب الأوكران على قتل الروس

-      الانتصار الروسي يظهر الناتو ضعيفا

-      الغرب عالق في الماضي ولا يستطيع فهم الحاضر

-      الغرب لا زال يتعامل مع روسيا كدولة منهزمة من تسعينيات القرن الماضي

-      من الأفضل للغرب أن يعامل روسيا باحترام وكدولة عظمى

-      أوكرانيا أكثر الأماكن فسادا في العالم، ويحكمها مجرمون لهم صلات في السوق السوداء

-      الأسلحة الغربية في أوكرانيا ستباع في السوق السوداء لعناصر لا نرغب بأن تصل إليهم

-      الغرب بسبب سياسته لا يدرك أن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا سيسبب كارثة

-    من الصعب على الولايات المتحدة أن تقبل بنصر روسيا

-   الحكومة الأمريكية تستغل الإعلام للسيطرة على المواطنين

-    لا أحد في واشنطن يتطلع لحرب مع موسكو

-    هناك اعتراف في واشنطن أن أوكرانيا لن تنتصر

-      مليارات الدولارات خسرها الغرب في أوكرانيا ولا يجب إعطاءها فرصة أكبر للتصعيد

-   سياسة الولايات المتحدة هي أذية روسيا وجعلها تنزف دما

-     واشنطن تسيطر على القرار الأوروبي وأوروبا ليست موحدة

-   المواطنون الأوروبيون بدأوا يدركون فشل سياسة قادة حكوماتهم

-   أوروبا ستفلت من سيطرة واشنطن وهي من سيدفع الثمن

-  لا بديل عن الغاز الروسي لدى أوروبا وسيكون شتاء صعبا عليها

-   نحتاج للتفكير فيما بعد الأزمة الأوكرانية ويجب على أوروبا النظر إلى مصالحها

-  الغاز الروسي الرخيص هو ما يجعل أوروبا تزدهر ومن دونه سيتدمر اقتصادها

-  يجب على أوروبا التعايش بشكل سلمي مع روسيا وتفكيك قواعد الناتو لديها

-  الناتو أداة لدى أمريكا وهو امتداد لسياستها

-      روسيا هي من سيملي الشروط لإنهاء هذه الأزمة

-       زيلينسكي لن يكون صانعا للسلام وفقد الفرصة أن يكون كذلك

-    زيارة بايدن إلى السعودية كان فاشلة منذ لحظة إعلانها

-    بايدن كان يستجدي بن سلمان لإنتاج النفط

-     بايدن ظهر كشخص غير موثوق وغير كفؤ

-      فشل بايدن اظهر الولايات المتحدة كدولة ضعيفة وفقط الأمريكيون لا يعرفون ذلك

-      على الغرب أن يتعامل مع الواقع أن هناك نظام عالمي جديد

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا