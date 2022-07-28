سكوت ريتر.. وحديث عن مصير الحرب في أوكرانيا
مقابلة مع الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية سكوت ريتر.
قال سكوت ريتر لـRT :
- الكثير مجبرون أو مبرمجون من قبل وسائل الإعلام أو الحكومات الغربية على كراهية روسيا
- روسيا تقوم بالدفاع عن نفسها وفقا لقوانين الأمم المتحدة
- الشر في أوكرانيا والطرف الجيد هو روسيا، ولكننا مبرمجين على دعم أوكرانيا
- الغرب يبذل جهودا كبيرا لتقويض روسيا وإبعادها عن النصر
- من عام 2015 وحتى 2022 كان الغرب يدرب الأوكران على قتل الروس
- الانتصار الروسي يظهر الناتو ضعيفا
- الغرب عالق في الماضي ولا يستطيع فهم الحاضر
- الغرب لا زال يتعامل مع روسيا كدولة منهزمة من تسعينيات القرن الماضي
- من الأفضل للغرب أن يعامل روسيا باحترام وكدولة عظمى
- أوكرانيا أكثر الأماكن فسادا في العالم، ويحكمها مجرمون لهم صلات في السوق السوداء
- الأسلحة الغربية في أوكرانيا ستباع في السوق السوداء لعناصر لا نرغب بأن تصل إليهم
- الغرب بسبب سياسته لا يدرك أن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا سيسبب كارثة
- من الصعب على الولايات المتحدة أن تقبل بنصر روسيا
- الحكومة الأمريكية تستغل الإعلام للسيطرة على المواطنين
- لا أحد في واشنطن يتطلع لحرب مع موسكو
- هناك اعتراف في واشنطن أن أوكرانيا لن تنتصر
- مليارات الدولارات خسرها الغرب في أوكرانيا ولا يجب إعطاءها فرصة أكبر للتصعيد
- سياسة الولايات المتحدة هي أذية روسيا وجعلها تنزف دما
- واشنطن تسيطر على القرار الأوروبي وأوروبا ليست موحدة
- المواطنون الأوروبيون بدأوا يدركون فشل سياسة قادة حكوماتهم
- أوروبا ستفلت من سيطرة واشنطن وهي من سيدفع الثمن
- لا بديل عن الغاز الروسي لدى أوروبا وسيكون شتاء صعبا عليها
- نحتاج للتفكير فيما بعد الأزمة الأوكرانية ويجب على أوروبا النظر إلى مصالحها
- الغاز الروسي الرخيص هو ما يجعل أوروبا تزدهر ومن دونه سيتدمر اقتصادها
- يجب على أوروبا التعايش بشكل سلمي مع روسيا وتفكيك قواعد الناتو لديها
- الناتو أداة لدى أمريكا وهو امتداد لسياستها
- روسيا هي من سيملي الشروط لإنهاء هذه الأزمة
- زيلينسكي لن يكون صانعا للسلام وفقد الفرصة أن يكون كذلك
- زيارة بايدن إلى السعودية كان فاشلة منذ لحظة إعلانها
- بايدن كان يستجدي بن سلمان لإنتاج النفط
- بايدن ظهر كشخص غير موثوق وغير كفؤ
- فشل بايدن اظهر الولايات المتحدة كدولة ضعيفة وفقط الأمريكيون لا يعرفون ذلك
- على الغرب أن يتعامل مع الواقع أن هناك نظام عالمي جديد