سكوت ريتر.. وحديث عن مصير الحرب في أوكرانيا

مقابلة مع الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية سكوت ريتر.

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قال سكوت ريتر لـRT :

- الكثير مجبرون أو مبرمجون من قبل وسائل الإعلام أو الحكومات الغربية على كراهية روسيا

- روسيا تقوم بالدفاع عن نفسها وفقا لقوانين الأمم المتحدة

- الشر في أوكرانيا والطرف الجيد هو روسيا، ولكننا مبرمجين على دعم أوكرانيا

- الغرب يبذل جهودا كبيرا لتقويض روسيا وإبعادها عن النصر

- من عام 2015 وحتى 2022 كان الغرب يدرب الأوكران على قتل الروس

- الانتصار الروسي يظهر الناتو ضعيفا

- الغرب عالق في الماضي ولا يستطيع فهم الحاضر

- الغرب لا زال يتعامل مع روسيا كدولة منهزمة من تسعينيات القرن الماضي

- من الأفضل للغرب أن يعامل روسيا باحترام وكدولة عظمى

- أوكرانيا أكثر الأماكن فسادا في العالم، ويحكمها مجرمون لهم صلات في السوق السوداء

- الأسلحة الغربية في أوكرانيا ستباع في السوق السوداء لعناصر لا نرغب بأن تصل إليهم

- الغرب بسبب سياسته لا يدرك أن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا سيسبب كارثة

- من الصعب على الولايات المتحدة أن تقبل بنصر روسيا

- الحكومة الأمريكية تستغل الإعلام للسيطرة على المواطنين

- لا أحد في واشنطن يتطلع لحرب مع موسكو

- هناك اعتراف في واشنطن أن أوكرانيا لن تنتصر

- مليارات الدولارات خسرها الغرب في أوكرانيا ولا يجب إعطاءها فرصة أكبر للتصعيد

- سياسة الولايات المتحدة هي أذية روسيا وجعلها تنزف دما

- واشنطن تسيطر على القرار الأوروبي وأوروبا ليست موحدة

- المواطنون الأوروبيون بدأوا يدركون فشل سياسة قادة حكوماتهم

- أوروبا ستفلت من سيطرة واشنطن وهي من سيدفع الثمن

- لا بديل عن الغاز الروسي لدى أوروبا وسيكون شتاء صعبا عليها

- نحتاج للتفكير فيما بعد الأزمة الأوكرانية ويجب على أوروبا النظر إلى مصالحها

- الغاز الروسي الرخيص هو ما يجعل أوروبا تزدهر ومن دونه سيتدمر اقتصادها

- يجب على أوروبا التعايش بشكل سلمي مع روسيا وتفكيك قواعد الناتو لديها

- الناتو أداة لدى أمريكا وهو امتداد لسياستها

- روسيا هي من سيملي الشروط لإنهاء هذه الأزمة

- زيلينسكي لن يكون صانعا للسلام وفقد الفرصة أن يكون كذلك

- زيارة بايدن إلى السعودية كان فاشلة منذ لحظة إعلانها

- بايدن كان يستجدي بن سلمان لإنتاج النفط

- بايدن ظهر كشخص غير موثوق وغير كفؤ

- فشل بايدن اظهر الولايات المتحدة كدولة ضعيفة وفقط الأمريكيون لا يعرفون ذلك

- على الغرب أن يتعامل مع الواقع أن هناك نظام عالمي جديد