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سقوط صاروخ "سوري" قرب ديمونة.. فشل إسرائيلي؟

أخبار العالم العربي

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن أنظمةَ الدفاع الإسرائيلية حاولت اعتراض صاروخ أُطلق من سوريا لكنها فشلت في ذلك معلنا فتح تحقيق في الحادث..

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه شن هجومًا صاروخيا على مواقع تابعة للجيش السوري وذلك ردًا على سقوط صاروخ أرض جو سوري قرب مفاعلِ ديمونا في صحراء النقب.. من جانبها أفادت مصادر إعلامية إيرانية، بأن ما وصفتها بجماعات المقاومة في المنطقة أطلقت من سوريا صاروخا باليستيا دقيق الإصابة، باتجاه اسرائيل، مضيفة ان الصاروخ لم يُصب المفاعل لدواعٍ إنسانية، وليس بسبب العجز عن ذلك.
فما الذي يكشفه وصول الصاروخ الى محيط مفاعل ديمونة؟ وهل كان صاروخا باليستيا أو من صواريخ الدفاع الجوي؟

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